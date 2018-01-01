Доктор Ираклий Глосс. Ги де Мопассан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого французского писателя Ги Де Мопассана – «Доктор Ираклий Глосс». Книга прочитана популярным артистом, телеведущим, режиссером и актером дубляжа Павлом Конышевым. «Позавтракав, он по обыкновению отправился в переулок Старых Голубей и, когда било полдень, вошел в дом N 31, к Николя Бриколэ, портному, торговцу старинной мебелью, букинисту и в свободное время реставратору древней обуви, то есть башмачнику. Словно движимый каким-то вдохновением, доктор тотчас поднялся на чердак, засунул руку на третью полку шкафа времен "Людовика XIII и вытащил оттуда объемистую рукопись на пергаменте, носившую заглавие: Мои восемнадцать перевоплощений. История моих существований, начиная от 184 года. Так называемой христианской эры.» «Доктор Ираклий Глосс», Ги Де Мопассан ©



Доктор Ираклий Глосс слушать на видеосервисе Wink.