Доктор Данилов в роддоме, или Мужикам здесь не место. Андрей Шляхов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"А-А-А-А… Рожааююю....!" После работы на Скорой помощи доктор Данилов не думал, что его сможет что-то еще удивить и напугать в этой жизни. Не думал, пока не устроился в обычный московский родильный дом, после чего и началась эта история. Все жуткие и смешные рассказы, которые вы когда-либо слышали об этом месте – правда. Но это только верхняя часть айсберга. Андрей Шляхов знает, о чем говорит. Он сам был врачом. Мужчины, покиньте помещение! Слабонервным тут не место!



Доктор Данилов в роддоме, или Мужикам здесь не место слушать на видеосервисе Wink.