Доктор Данилов в морге, или Невероятные будни патологоанатома. Андрей Шляхов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами – один из самых увлекательных романов Андрея Шляхова. Холодный кафельный пол, угрюмые санитары, падающие в обморок студенты-медики. Бывалый доктор Данилов оказывается в морге, к счастью пока как сотрудник этого таинственного учреждения. Изнанка жизни патологоанатомов еще страшне�е, чем видится нам, простым обывателям. Вперед, в царство Аида, только не оглядывайтесь и не закрывайте книгу – все самое интересное только начинается.



Доктор Данилов в морге, или Невероятные будни патологоанатома слушать на видеосервисе Wink.