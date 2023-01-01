Доходное место. Свои люди – сочтемся! Бедность не порок. Лес. Александр Островский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Островский-драматург по своей природе был не сатирик, и не юморист. С эпической объективностью, заботясь только о правде и жизненности изображения, он «спокойно зрел на правых и виновных, не ведая ни жалости, ни гнева». Островскому присуще умение через семейно-бытовой конфликт показать важные общерусские проблемы, создать яркие и узнаваемые характеры не только главных, но и второстепенных персонажей. В его пьесах звучит сочная, живая народная речь. И у каждой из них – не простой, заставляющий задуматься конец. Доходное место Свои люди – сочтемся! Бедность не порок Лес



Доходное место слушать на видеосервисе Wink.