Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах. Гэвин Кеннеди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О составляющих переговорного процесса, стратегических подходах и тактических приемах. Автор рассказывает о психологических ловушках и ошибках в расстановке приоритетов, дает примеры катастрофических просчетов и ситуаций, которые еще можно исправить. Работая над заданиями, вы не раз поймае�те себя на том, что поначалу пробуете решить их, руководствуясь привычными, «накатанными» методами – а они-то, как убедительно доказывает автор, чаще всего и ведут к поражению.



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