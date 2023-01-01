Договор на любовь. Тина Титова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Два старинных рода заключили брачный договор, обязующий их детей создать крепкий союз. Но прошло двадцать лет. Гражданская война, которая разделила семьи по разные стороны баррикад давно закончилась, а договор, скрепленный не просто магической печатью, но и кровью, остался. И ровно через двад�цать лет его главное условие – брак между наследником богатого рода Кимбол и наследницей разорившегося рода Теранс – должно быть исполнено… …И вот я, Валери Теранс, стою с чемоданом на пороге своего нового дома, а мне никто не открывает дверь!



Договор на любовь слушать на видеосервисе Wink.