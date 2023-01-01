Догнать невесту. Маргарита Блинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маргарита Блинова – молодая писательница, автор произведений в жанре юмористического фэнтези. Послушайте вторую книгу цикла «Невеста» о приключениях неугомонной студентки Марии Королeк. Что может быть хуже, чем внезапная смерть? Только перерождение в Богиню Светлых земель. А ещe добавим к общей картине отвратительные условия проживания, работу в небесной канцелярии, тренировки в клане наeмников и… новость о том, что недосупруг опять задумал жениться. Героине предстоит проявить всю силу духа и с коварной улыбкой на устах поспешить навстречу счастью…



Догнать невесту слушать на видеосервисе Wink.