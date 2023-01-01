Дочки-матери. Татьяна Устинова, Павел Астахов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Остросюжетные романы Павла Астахова и Татьяны Устиновой из авторского цикла «Дела судебные» – это увлекательное чтение, где житейские истории переплетаются с судебными делами. В этот раз в основу сюжета легла актуальная история одного усыновления. В жизни судьи Елены Кузнецовой наконец-то наступила светлая полоса: вечно влипающая в неприятности сестра Натка, кажется, излечилась от своего легкомыслия. Она наконец согласилась выйти замуж за верного капитана Таганцева и даже собралась удочерить вместе с ним детдомовскую девочку Настеньку! Правда, у Лены это намерение сестры вызывает не только уважение, но и опасения, да и сама Натка полна сомнений. Придется развеивать тревоги и решать проблемы, а их будет немало – не все хотят, чтобы малышка Настя нашла новую любящую семью…





Дочки-матери слушать на видеосервисе Wink.