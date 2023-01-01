Дочь тысячи джеддаков. Эдгар Берроуз (книга, 1917) слушать онлайн

Сюжет

«Принцесса Марса» (первоначальное название «Под лунами Марса», в русском переводе также выходит как «Дочь тысячи джеддаков»). Фантастический роман Эдгара Райса Берроуза, первый в его марсианской серии. Классический пример pulp-fiction начала XX в. Жанр романа в англоязычной литературе определялся как Planetary romance (англ.). Он основывался на научной гипотезе существования обитаемого, но умирающего мира, созданной известным астрономом Персивалем Лоуэллом. Цикл был популярен, оказав воздействие на Рэя Бредбери, Артура Кларка и Роберта Хайнлайна. Карл Саган указывал, что именно чтение романов Берроуза в детстве побудило его заняться астрономией и проблемами внеземной жизни. Главный герой романа – Джон Картер, капитан армии Конфедеративных Штатов, время действия – 1866 год. После поражения в Гражданской войне, Картер решается отправиться в Аризону, чтобы добывать золото. После стычки с индейцами, убившими его друга, на него нападает странный паралич, но он не умер, и обретя второе тело оказался на Марсе.... Далее в романе описываются необычайные приключения происшедшие на Марсе с Джоном Картером. Он сталкивается со смертельной опасностью, встречает на своем пути прекрасную марсианскую принцессу и ведет орды кочевых племен Марса на освобождение своей возлюбленной из плена.



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