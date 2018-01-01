Дочь Монтесумы. Генри Райдер Хаггард (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу одного из величайших английских писателей Генри Райдера Хаггарда, – «Дочь Монтесумы». Книга прочитана популярным артистом и киноактером Михаилом Росляковым. Как вы еще не читали «Дочь Монтесумы»? Вам можно только позавидовать, потому что пройти мимо такой книги нельзя! У вас впереди не просто открытие, но знакомство с неведомым миром, фантастической действительностью, существующей так близко и недоступно далеко от вас. Непонятные, жуткие и страшно привлекательные Боги. Кецалькоатль, Уицилопочтли – чего стоят одни грозные их имена! Но книга Хаггарда не этнографическое исследование. Его творение – захватывающая интрига, от которой перехватывает дух! В жилах его героев течет горячая кровь, они любят и ненавидят с захватывающей силой и страстью. Не бойтесь, укрепите душу, и вам откроется! «Дочь Монтесумы» не просто книга – это часть вашего бытия, ее не обойти! Вам же хочется наполненной яркой жизни! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Дочь Монтесумы слушать на видеосервисе Wink.