Дочь Монтесумы. Генри Райдер Хаггард (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Он был простым английским парнем, но его объявили верховным богом ацтеков – Тескатлипокой. он был уверен, что станет лекарем и мирно проживет жизнь в отцовской усадьбе, но встал плечом к плечу с ацтекскими воинами в борьбе против захватчиков на руинах Теночтитлана. Он поклялся в верности девушке по имени Лили, но стал мужем индейской принцессы Отоми, чья любовь спасла его от смерти на жертвенном камне под ножом жреца… Герой романа Томас Вингфилд отправляется в Испанию, чтобы отомстить убийце своей матери, но встречает его лишь десятилетия спустя на другом конце света, среди льда и огня возле жерла вулкана, прожив удивительную и трагическую жизнь и став свидетелем того, как под натиском испанских конкистадоров рухнула цивилизация ацтеков. Глубокое знание автором истории и его талант рассказчика делают «Дочь Монтесумы» одним из самых блестящих произведений историко-приключенческого жанра.



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