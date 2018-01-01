WinkАудиокнигиДочь черного доктора. Томас Майн Рид
Дочь черного доктора. Томас Майн Рид (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Приключения44 мин12+
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Сюжет
Молодой студент Джиованни Сильберини приехал из своего родного города Торенто в Падую, где должен был изучать медицину в университете этого города. В карманах студента было всего несколько дукатов – небольшой капитал. Молодому человеку пришлось поселиться в высокой темной и мрачной комнате старого палаццо, принадлежавшего когда-то знатному, но давно угасшему роду… Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©
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