Дочь черного доктора. Томас Майн Рид
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Дочь черного доктора. Томас Майн Рид

Дочь черного доктора. Томас Майн Рид (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Приключения44 мин12+
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Сюжет

Молодой студент Джиованни Сильберини приехал из своего родного города Торенто в Падую, где должен был изучать медицину в университете этого города. В карманах студента было всего несколько дукатов – небольшой капитал. Молодому человеку пришлось поселиться в высокой темной и мрачной комнате старого палаццо, принадлежавшего когда-то знатному, но давно угасшему роду… Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©

Дочь черного доктора слушать на видеосервисе Wink.

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