Добрые сказки для взрослых и детей. Дмитрий Савельев,Елена Кочергина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дорогие взрослые и милые дети, а особенно взрослые дети! Перед вами редкий образец книги сказок, написанных в духе новозаветного благовестия. Буйная фантазия авторов унесeт вас в удивительный мир, где злой великан-людоед кается, и Господь воскрешает всех, кого великан съел, где самый гордый человек на земле становится Боголюбивым отшельником, премудрый сом спасает от развода молодую семью, а кровожадный аллигатор не хочет никого убивать и идeт работать в цирк. Пусть увеличится ваша радость и воспрянет душа от множества по-настоящему добрых вестей, которые несeт эта книга!



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