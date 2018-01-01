Добровольно проклятые. Елена Обухова,Наталья Тимошенко (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет четвертую аудиокнигу серии от популярного дуэта писателей Лены Обуховой и Натальи Тимошенко « Секретное досье. Новые страницы» – «Добровольно проклятые». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. «В маленькой чешской деревушке найдена мумия. Большое событие для ученого мира, если бы не одно „но“: накануне этот человек еще был жив. Местные связывают убийство с легендой о бескудах – существах, похожих на вампиров, но добровольно принявших на себя проклятие. Команда Дворжака отправляется на расследование и обнаруживает, что происходящее до странного напоминает сюжет книги писательницы Марины Врановой… Стоит ли искать ответы в романах, наполненных ужасами, или бороться с происходящим известными методами – предстоит решить исследователям необъяснимого. ©



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