Добро пожаловать в Ард! На осколках прошлого. Оксана Головина (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Оксаны Головиной – «Добро пожаловать в Ард! На осколках прошлого». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Самая главная ошибка совершается, когда приходит мысль, что большей беды не случится. Отвечая отказом на предложение руки и сердца одного из самых сильных некромантов королевства, Ванда Синхелм считала, что спасена. Ведь от одних слухов об ужасном повелителе нежити, еe сердце холодело. Она сохранила свою драгоценную свободу и должна быть счастлива. Вот только внезапно проснувшийся дар, вынуждает отца отправить единственную дочь в королевскую академию. И Ванда почти смирилась с подобной участью, если бы не табличка на ректорской двери, гласившая, что ей конец… Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Добро пожаловать в Ард! На осколках прошлого слушать на видеосервисе Wink.