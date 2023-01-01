Добивайся успеха и богатей, используя силу убеждения. Наполеон Хилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первое из произведений, составивших данный сборник, – книга, служащая стандартом для так называемой мотивационной литературы, давно получившая статус непревзойденного классического учебника. Здесь ее текст укомплектован кратким, но доступным и исчерпывающим руководством по изучению и, что самое главное, применению блестящих и плодотворных идей автора в Ваших повседневных делах. Освоив сполна (и теоретически, и практически) эту важную науку, Вы сумеете достичь успехов. А чтобы обзавестись способностью заставить поверить себя и других людей в то, что можно достичь любой цели, исполняйте советы и инструкции, сосредоточенные во втором произведении. В третьем описывается методика продвижения по пути к богатству и счастью, основанная на опыте самых преуспевающих людей в мире.



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