До мурашек. Об играх со временем, неосторожных желаниях и о ворчунах, вечно спасающих мир. Александр Райн (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Чем пахнет счастье? Как работает лифт, который возит в Рай и Ад? И стоит ли звать на свидание Пиковую Даму? Узнайте в сборнике, щедро приправленном мистикой и юмором! Александр Райн – автор рассказов и романов в жанрах фантастика, фэнтези, мистика, юмор. Блогер с аудиторией более 130 000 подписчиков. Если тревога выбрала вас мишенью, грусть зачастила в гости, а усталость записалась в лучшие подруги, самое время погрузиться в атмосферу тепла, отдыха, безопасности. Посмеяться, помечтать, пофантазировать: «А что если?» «До мурашек» – сборник, открывающий завесу потустороннего мира. Мира, который вместо пугающего и необъяснимого становится смешным, близким и трогательным. Вместе с ворчливым привидением напугайте экстрасенса, загляните в ломбард, в котором продают дружбу и любовь, узнайте, как маляр победил Вельзевула, а неудачливый ангел-хранитель стал купидоном, зачем Бог играет в нарды и какими красками Судьба пишет нашу жизнь?



До мурашек слушать на видеосервисе Wink.