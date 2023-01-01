ДНК гения. Татьяна Устинова, Павел Астахов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый роман от прославленного литературного дуэта Татьяны Устиновой и Павла Астахова о гениях, их поклонниках и наследниках. После смерти знаменитого балетного танцора и гения хореографии Роберта Гуреева за его наследство началась битва не на жизнь, а на смерть. Три наследника претендуют на имя внебрачного ребенка Гуреева и на его миллионы. Судья Елена Кузнецова снова под прицелами телекамер, ведь этот процесс приобрел международное значение…



ДНК гения слушать на видеосервисе Wink.