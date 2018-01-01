Дни Турбиных (Белая гвардия). Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

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В теперь уже далеком 1927 году рижское издательство «Литература» выпустило в свет новый роман Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Возможно, сегодня, этот факт уже и не представлял бы особого интереса для всех нас, если бы ни одна интересная деталь. Дело в том, что издательство «Литература» не только не получило разрешения автора на выпуск романа, но и имело в наличии лишь часть первого тома, отпечатанного в России. Но, такое «незначительное» препятствие не могло остановить предприимчивых дельцов, и руководство издательства поручило некоему последователю «Графа Амори», а может быть и ему самому, исправить первый том и дописать роман. Так вот «граф» добросовестно исполнил поручение, роман Булгакова был выпущен в трех частях, причем первый том был чрезвычайно безграмотно искажен и сокращен, а третья часть романа – последние 38 страниц книги, – ничего общего с текстом Булгакова не имела, и целиком выдумана халтурщиком. Подлинный же текст романа, аудиоверсию которого представляем вам в блистательном прочтении Сергея Чонишвили, был выпущен в Париже, в 1927 году, издательством «Конкорд». Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



Дни Турбиных (Белая гвардия) слушать на видеосервисе Wink.