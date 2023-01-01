Дни и ночи. Константин Симонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть Константина Симонова (1915–1979) посвящена одному из важнейших событий Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. Армию защитников Сталинграда пополняют части, переброшенные из-за Волги. В их числе батальон главного героя повести – капитана Сабурова. Советские солдаты яростно отбивают атаки гитлеровцев. Длятся дни и ночи героической защиты нескольких домов, ставших неприступными для врага… В сущем аду, сквозь кровь и пепел, прорастает небесным цветом трогательная любовь комбата Сабурова и юной медсестры Ани, которая изо дня в день рискует жизнью, вытаскивая раненых с поля боя и переправляя на другой берег Волги. Герои повести не щадят себя, но мечтают дожить до Победы. Многим не суждено узнать, что именно в эту пору наступает коренной перелом в их священной войне с нацистской Германией.



Дни и ночи слушать на видеосервисе Wink.