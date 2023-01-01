Дневной Дозор. Владимир Васильев,Сергей Лукьяненко (книга, 2000) слушать онлайн

Сюжет

Ночные охотники" городских улиц. Вампиры и оборотни, колдуньи и ведьмаки. Те, что живут в часы, когда опускается на землю мгла. Те, что веками противостоят силам белых магов. Потому что понимают – равновесие должно быть соблюдено. Потому что понимают – Тьма для этого мира не менее важна, чем С�вет. Вы уже знаете историю Ночного дозора? Послушайте теперь историю дозора Дневного. Послушайте – вам расскажут о себе проклятые и проклинаемые. Тогда, возможно, вы поймете – не так все просто в вечной войне Добра и Зла…"



Дневной Дозор слушать на видеосервисе Wink.