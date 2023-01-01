Дневники Киллербота: Книга 3. Нестандартный протокол. Книга 4. Стратегия отхода. Марта Уэллс (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Сбежав с планеты «Сохранения», Киллербот надеется обрести свободу от запрограммированных в нем обязательств перед людьми. Но, как обычно, что-то идет не так, и андроид снова вмешивается в разборки между корпорациями и бывшими клиентами. Занимаясь просмотром сериалов и самоанализом, он летит �на планету Майлу, чтобы добыть информацию о давних врагах. И пускай люди вызывают у него недоумение и неприязнь, Киллербот начинает понимать, что есть и те, кого можно назвать друзьями. Новая встреча с обаятельным андроидом Киллерботом в продолжении «Отказа всех систем» Марты Уэллс!



Дневники Киллербота: Книга 3 слушать на видеосервисе Wink.