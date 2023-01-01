Дневник воина в Майнкрафте. От зерна до сражения!. Кьюб Кид (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта жутко захватывающая история издана в формате дневника – с необычным дизайном и классными иллюстрациями. Ну а Майнкрафт – это самая любимая игра очень многих детей. Мы объединили два непохожих мира – книгу и компьютерную игру, так что ваш ребенок с головой окунется в мир чтения и получит море удовольствия! Этот дневник принадлежит Минусу, юному деревенскому жителю. Ему всего 12 лет, и многие считают его неудачником… но он докажет всем, чего он стоит на самом деле – особенно Максу, зазнайке и задире. К тому же, деревенские жители находятся в опасности, ведь мобы почему-то стали намного умнее и атакуют деревню каждую ночь, выдумывая все более хитроумные планы по ее захвату. Минус готов на все, чтобы защитить своих родных и друзей. Его упорству и храбрости могут порой позавидовать и взрослые!



Дневник воина в Майнкрафте слушать на видеосервисе Wink.