Дневник супервоина. Настоящий герой!. Кьюб Кид (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Приключения Минуса продолжаются! Хотите знать, что ждeт его на этот раз? Он обретeт новых друзей и новых врагов, вступит в бой с армией мобов и проявит небывалую предприимчивость в попытке вернуть себе лист с оценками. К тому же в школе появился человек-загадка, невероятно сильный ученик – но кт�о же он? Читайте невероятно захватывающий и полный приключений дневника Минуса, деревенского жителя из Майнкрафтии! Классные иллюстрации и необычный дизайн покорят любого любителя «Майнкрафта».



Дневник супервоина слушать на видеосервисе Wink.