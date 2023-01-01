Дневник одного паломничества. Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Да простят мне истинно верующие, но дело тут не в религии. Приятель писателя, действительно, увлeк его идеей отправиться в паломничество, дабы насладиться лицезрением редкостной и подлинной мистерии, тем более, совсем задаром. Писатель признаeтся, что последнее обстоятельство его окончательно очаровало и вынудило согласиться. Джером заявляет, что его не тревожит мнение публики, он просто отправляется в очередное путешествие. И вот тут-то за каждым поворотом, на каждой остановке, в быте и нравах иностранцев находит массу комичного и потешного. В общем, всемирно известный юморист и на сей раз Вас не разочарует. Вы будете смеяться!



Дневник одного паломничества слушать на видеосервисе Wink.