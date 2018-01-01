WinkАудиокнигиДневник обольстителя. Серен Кьеркегор
Дневник обольстителя. Серен Кьеркегор (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература425 мин12+
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Сюжет
Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого датского писателя, психолога, философа и основоположника экзистенциализма Сeрен Обю Кьеркегора. Sua passion' predominante е la giovin principiante. Преобладающей его страстью были молоденькие девушки (итал.). Don Giovanni, Э 4. Aria ©
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