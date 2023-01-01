Дневник Фокса Микки. Саша Черный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Моя хозяйка Зина больше похожа на фокса, чем на девочку: визжит, прыгает, ловит руками мяч (ртом она не умеет) и грызет сахар, совсем как собачонка. Все думаю – нет ли у нее хвостика? Ходит она всегда в своих девочкиных попонках а в ванную комнату меня не пускает, – уж я бы подсмотрел. Вчера она р�асхвасталась: видишь, Микки, сколько у меня тетрадок. Арифметика – диктовка – сочинения… А вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь. Гав! Я умею думать – и это самое главное. Что лучше: думающий фокс или говорящий попугай? Ага!..»



Дневник Фокса Микки слушать на видеосервисе Wink.