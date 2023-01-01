Дневник Домового. Рассказы с чердака. Евгений ЧеширКо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение знаменитого «Дневника Домового». Более 2 000 000 читателей Рунета. Помимо полюбившегося всем грубоватого, но очаровательного страшилки, свои ежедневные отчеты и размышления предлагают его старые знакомые – Водяной, Леший, Русалка, Верлиока и Бабушка Яга. Автор – Евгений ЧеширКо. Родился в Ставрополе, закончил Северо-Кавказский федеральный университет. Работает в сфере недвижимости.



Дневник Домового слушать на видеосервисе Wink.