WinkАудиокнигиДневник Домового. Рассказы с чердака. Евгений ЧеширКо
Дневник Домового. Рассказы с чердака. Евгений ЧеширКо (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Юмор, Современная проза442 мин12+
Сюжет
Продолжение знаменитого «Дневника Домового». Более 2 000 000 читателей Рунета. Помимо полюбившегося всем грубоватого, но очаровательного страшилки, свои ежедневные отчеты и размышления предлагают его старые знакомые – Водяной, Леший, Русалка, Верлиока и Бабушка Яга. Автор – Евгений ЧеширКо. Родился в Ставрополе, закончил Северо-Кавказский федеральный университет. Работает в сфере недвижимости.
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