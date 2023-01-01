Дневник Домового. Евгений ЧеширКо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Дневник Домового» буквально взорвал Сеть. Ежедневные приключения грубоватого, но очаровательного страшилки в компании с котом и щенком затронули сердца более 2 000 000 читателей Рунета. Юмор – в каждой строчке. Но и есть о чем задуматься. Автор – Евгений ЧеширКо – родился в Ставрополе, закончил Северо-Кавказский федеральный университет. После службы в армии работает в сфере недвижимости. Помимо дневника Домового, он ведет так же дневники Лешего, Водяного, Русалки и пишет рассказы.



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