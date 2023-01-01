Днепровский вал. Владислав Савин
Wink
Аудиокниги
Днепровский вал. Владислав Савин

Днепровский вал. Владислав Савин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика1274 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

«Днепровский вал» – пятая книга цикла «Морской волк», продолжение истории с попаданием в 1942 год атомной подлодки «Воронеж». Отклонения от известной нам истории растут, расходятся, как круги по воде. Изменяется весь ход Великой Отечественной войны – неужели удастся одержать победу с меньшими потерями и в более короткий срок? Вот только уже и англо-американские союзники начинают интересоваться и необычным кораблем, и советской атомной программой.

Днепровский вал слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
1274 мин / 21:14

Рейтинг