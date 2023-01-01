Для чего вы пришли в этот мир. Три астрологических ключа к вашему предназначению. Чани Николас (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бестселлер популярного американского астролога Чани Николас посвящен поиску предназначения. Автор дает простой, но действенный способ определить основную задачу человека с помощью «трех ключей» натальной карты. Первый ключ – Солнце: он отвечает за вашу основную задачу и сферу, в которой вам предназначено сиять. Второй ключ, Луна, связан с вашими физическими и эмоциональными потребностями, он показывает, как лучше всего распределить свои жизненные задачи в повседневности. Третий ключ, Асцендент и его управитель, символизирует основную мотивацию человека. По мнению Николас, разгадки тайны этих трех ключей вполне достаточно, чтобы понять себя и безошибочно определить свое жизненное направление. У книги легкий и современный язык. Простота изложения делает ее доступной для новичков в астрологии, а авторский подход – интересной для тех, кто уже «в теме».



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