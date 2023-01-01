Дизайн вашей жизни: Живите так, как нужно именно вам. Билл Бернетт,Дэйв Эванс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый хочет жить осмысленно и понимать, что время прошло не зря и важные цели достигнуты. Однако мы редко прилагаем к этому какие-то особые усилия, скорее, полагаемся на волю случая. Представьте, что так же действовали бы инженеры, проектирующие какой-нибудь сложный прибор. Вряд ли бы у них что-то получилось. Билл Бернетт и Дэйв Эванс в своей книге «Дизайн вашей жизни», быстро ставшей бестселлером Amazon, проводят аналогию между деятельностью проектировщиков и дизайнеров и выстраиванием собственной жизни. Они показывают, как сделать ее интересной, продуктивной и наполненной смыслом. Эта аудиокнига научит вас дизайнерскому мышлению и тому, как с его помощью осознанно выбрать будущее и уверенно его достичь.



Дизайн вашей жизни: Живите так, как нужно именно вам слушать на видеосервисе Wink.