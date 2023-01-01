Дизайн работы мечты: Как улучшить свою рабочую жизнь и быть счастливым не только в выходные. Билл Бернетт,Дэйв Эванс (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Мы проводим на работе годы жизни и хотим, чтобы это время было наполнено комфортом, а наша деятельность приносила хорошие плоды. Если мы не видим смысла в том, что делаем каждый день, то работаем спустя рукава и прокрастинируем. Вскоре бессмысленная работа начинает негативно сказываться на нашей карьере, психологическом состоянии и даже здоровье. Можно ли преодолеть скуку и получать удовольствие от рабочих будней? Преподаватели Стэнфордского университета и авторы бестселлера «Дизайн вашей жизни» Билл Бернетт и Дэйв Эванс считают, что этого можно достичь с помощью дизайн-мышления. Они рассказывают, как спроектировать счастливую рабочую жизнь, переосмыслив негативные убеждения – например, о том, что ваша работа никому не нужна, а руководство вас не ценит. На ее страницах вы найдете практические рекомендации, которые помогут контролировать то, чего вам не хватает в жизни прямо сейчас, предупредить конфликты, открыть новые возможности и научиться получать удовольствие от каждого рабочего дня.



Дизайн работы мечты: Как улучшить свою рабочую жизнь и быть счастливым не только в выходные слушать на видеосервисе Wink.