Дитя двух семей. Приемный ребенок в семье. Людмила Петрановская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Формирование привязанности, доверия и адаптации приемных детей. Советы от известного психолога! Во второй книге серии «Приемный ребенок в семье» Людмила Петрановская рассказывает о сложном процессе формирования идентичности у приемного ребенка, о том, как он переживает разлучение с кровной семьeй, как соединяет в своей душе привязанность к родным и к приемным родителям. Нужно ли сохранять в секрете тайну усыновления? Стоит ли поддерживать отношения ребенка с кровными родителями? Сколько времени нужно ребенку, чтобы принять приемных родителей? Примерами историй из жизни выросших приемных детей автор иллюстрирует каждый из вопросов, волнующих многих отцов и матерей. Это издание адресовано всем специалистам, которые в своей работе сталкиваются с приемными детьми, приемным родителям и тем, кто только задумывается о том, чтобы взять ребенка в семью. Также аудиокнига может быть полезной родителям в ситуации развода или по тем или иным причинам, разлученным со своими детьми, и выросшим детям, которые имели опыт разлучения с близкими.



Дитя двух семей слушать на видеосервисе Wink.