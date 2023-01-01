Дисгардиум. Путь духа. Данияр Сугралинов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Данияр Сугралинов – молодой писатель, стремительно набирающий популярность. Автор стал известен благодаря книге «Кирпичи», которая помогла многим встать на путь саморазвития и научиться строить свою судьбу собственными руками. Так же поступают его герои в книгах фантастических, в том числе в самом известном проекте Сугралинова – «Level Up». Цикл романов «Дисгардиум» написан в жанре ЛитРПГ. Жизнь главного героя сложилась так, что теперь виртуальный мир «Дисгардиум» – единственная для него возможность выбиться в люди. Вот только начинать в мире игры приходится с самого низа, а пробиваться наверх очень тяжело в одиночку. Более того, Алекс становится «угрозой» для виртуального мира – имба-игроком, вносящим в него дисбаланс. Раскрыть и обезвредить угрозу хотят многие топовые кланы, ведь за это полагается щедрое вознаграждение. В шестой книге нас ждeт продолжение истории. Скиф и последователи Спящих проиграли в Священной войне. Однако победители не догадываются, что у их недавних противников есть ещe один храм. Пока не догадываются, но всe может измениться. Ситуация обостряется тем, что Скиф потерял свою неуязвимость, его же враги сильны как никогда! Подробности – в аудиокниге.



Дисгардиум слушать на видеосервисе Wink.