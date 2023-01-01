Дипломная работа по обитателям болота. Александра Черчень (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

И снова в Изумрудном городе кипят страсти, а обитатели местного Болота теряют покой. Да и о каком покое может идти речь, если местные чешуйчатые и хвостатые «прекрасные дамы» теряют разум от любви к… эльфам, а Хозяин Золотого града и Стальной Кардинал плетут интриги? Но на страже психического здоровья сограждан уверенно стоит «психейлог» Юлия Аристова. Ей предстоит не только помочь им справиться с проблемами, но и самой избавиться от магического проклятия, разоблачить козни врагов и, конечно, одержать победу на личном фронте. Казалось бы, задачи почти невыполнимые. Но нет ничего невозможного для земной девушки, особенно если среди ее друзей самые влиятельные и самые жуткие существа болотного мира.



Дипломная работа по обитателям болота слушать на видеосервисе Wink.