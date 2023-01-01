Дипломированная нечисть. Валентина Савенко (книга, 2020) слушать онлайн

«Дипломированная нечисть» – фантастический роман Валентины Савенко, жанр любовное фэнтези. О чем мечтают выпускники военной академии? Будущие боевые маги и защитники? О службе в элитных отрядах и невероятных приключениях. И уж точно они не хотят по указу императора отправляться в скучный архив. Но для Селесты это шанс. И она его не упустит. Даже если придется устроить ректору темную, испытать на бывших однокурсниках зелье правды и слегка нарушить планы будущего начальства. Ведь если ты стала человеком, смогла сбежать от алхимиков, получила диплом мага-защитника и не попалась, то одного крайне недовольного дракона точно переживешь. А приключения сами найдут шуструю нечисть.



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