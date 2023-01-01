Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные компании. Клейтон Кристенсен. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге Клейтона Кристенсена «Дилемма инноватора» подробно изложена «самая влиятельная бизнес-идея начала XXI века» — теория «подрывных инноваций». Автор анализирует причины, по которым двигателями прогресса, как правило, становятся аутсайдеры рынка. И объясняет, почему бюрократизированные иерархические системы не способны к быстрому реагированию. Крупнейшие компании стремительно утрачивают доминирующие позиции именно потому, что все делают правильно. В борьбе с текущей конкуренцией они игнорируют появление революционных продуктов и услуг. Так, например, по этой причине с появлением цифровых технологий едва не обанкротилась компания Kodak. «Дилемма инноватора» — бестселлер Wall Street Journal и Businessweek. Входит в рейтинг «100 книг Amazon о лидерстве и успехе».



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