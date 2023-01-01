Диктаторы ХХ века. Сталин, Гитлер, Пилсудский. Марк Алданов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В издании, посвященном творчеству выдающегося русского историка и писателя Марка Александровича Алданова (1886-1957) представлены его блистательные исторические произведения, рассказывающие о трех знаменитых диктаторах ХХ века: Иосифе Сталине (1879-1953), Адольфе Гитлере (1889-1945) и Юзефе Пилсудском (1867-1935). Сталин и Гитлер сыграли зловещую роль в ХХ веке, польский президент, маршал Юзеф Пилсудский – фигура далеко не однозначная. Он не устраивал кровавых репрессий ни против своего народа, ни против других народов, но был политиком сильным, авторитарным и суровым.



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