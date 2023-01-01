Дикий зверь. Жоэль Диккер (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Громкая детективная новинка от мастера с мировым именем! «Признаться, мы очень скучали по Жоэлю Диккеру целых два года после „Дела Аляски Сандерс“. И вот наконец в издательстве Rosie and Wolfe вышел „Дикий зверь“, захватывающий психологический триллер с детективной интригой, который вы наверняка проглотите залпом». ELLE За десятилетие, прошедшее после публикации бестселлера “Правда о деле Гарри Квеберта”, молодой швейцарец Жоэль Диккер, лауреат Гран-при Французской академии и Гонкуровской премии лицеистов, стал всемирно признанным мастером психологического детектива. Общий тираж его книг, переведенных на сорок языков, превышает 15 миллионов. Седьмой его роман, “Дикий зверь”, едва появившись на прилавках, за первую же неделю разошелся в количестве 87 000 экземпляров. Действие разворачивается в престижном районе Женевы, где живут Софи и Арпад Браун, счастливая пара с двумя детьми, вызывающая у соседей восхищение и зависть. Неподалеку обитает еще одна пара, не столь благополучная: Грег – полицейский, Карин – продавщица в модном магазине. Знакомство между двумя семьями быстро перерастает в дружбу, однако далеко не безоблачную. Грег с первого взгляда влюбился в Софи, а случайно заметив у нее татуировку с изображением пантеры, совсем потерял голову. Забыв об осторожности, он тайком подглядывает за ней в бинокль – дом Браунов с застекленными стенами просматривается насквозь. Но за Софи, как выясняется, следит не он один. А тем временем в центре города готовится эпохальное ограбление…



Дикий зверь слушать на видеосервисе Wink.