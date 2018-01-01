Дикий танец Жасмин. Любовь Огненная (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Любови Огненной – «Дикий танец Жасмин». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой. ВНИМАНИЕ! Опасно, волнительно, интригующе! Продали в рабство против воли? Не отчаивайся! Попала в другое тело? Не опускай руки! Знай, что впереди тебя ждут приключения. И помни: истинная любовь познается в смерти… На счету актрисы Диной Бобылeвой дубляж в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. Внимание! 18 Эротика, нецензурная лексика! Содержит нецензурную брань. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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