Дикая, свободная, настоящая. Могущество женской природы. Камилл Сфез
Wink
Аудиокниги
Дикая, свободная, настоящая. Могущество женской природы. Камилл Сфез

Дикая, свободная, настоящая. Могущество женской природы. Камилл Сфез (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология264 мин18+

Сюжет

Камилл Сфез – психолог-клиницист и основательница тренингов «Женские круги». Она убеждена, что вопреки всему в каждой из нас живет Дикая Женщина. Цель ее книги – обнаружить в себе фундаментальную, доисторическую «дикую силу», которая выражается в полной уверенности в себе и контроле над своими мыслями и чувствами. Открыв этот замечательный путь трансформации, каждая сможет поменять старые негативные установки и предубеждения, связанные с сексом, женским циклом, деторождением, возрастными изменениями на положительные, увидеть в этом божественность женской природы, ее магию и красоту.

Дикая, свободная, настоящая слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг