Дикая, свободная, настоящая. Могущество женской природы. Камилл Сфез (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Камилл Сфез – психолог-клиницист и основательница тренингов «Женские круги». Она убеждена, что вопреки всему в каждой из нас живет Дикая Женщина. Цель ее книги – обнаружить в себе фундаментальную, доисторическую «дикую силу», которая выражается в полной уверенности в себе и контроле над своими мыслями и чувствами. Открыв этот замечательный путь трансформации, каждая сможет поменять старые негативные установки и предубеждения, связанные с сексом, женским циклом, деторождением, возрастными изменениями на положительные, увидеть в этом божественность женской природы, ее магию и красоту.



Дикая, свободная, настоящая слушать на видеосервисе Wink.