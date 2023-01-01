Дикая медицина. Шокирующие операции и факты из истории медицины. Дэвид Хэвиленд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Медицина не всегда была такой, какой мы ее знаем сейчас. Когда-то она пользовалась странными, не всегда эффективными и просто страшными методами, а у врачей были весьма специфические представления о работе тела. Много экспериментов было произведено, прежде чем медицина обрела свой современный облик, и эта книга расскажет вам о самых причудливых медицинских практиках и процедурах. Какое необычное применение находили древние египтяне экскрементам крокодила? Когда была изобретена пластическая хирургия? Правда ли, что впервые переливание крови сделали древние инки? Вы узнаете, чего так боялась общественность после открытия рентгеновских лучей, кто такой нулевой пациент и почему врачи на старых фотографиях часто держат в руках колбу. Но не только истории из прошлого ждут вас в этой книге, есть в ней и те вопросы, над которыми вы сами наверняка хоть раз задумывались: например, сколько времени нужно, чтобы переварить жевательную резинку, какой процент мозга мы используем и влияет ли полнолуние на настроение людей.



Дикая медицина слушать на видеосервисе Wink.