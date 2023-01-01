Дикарь королевских кровей. Книга 1. Леди-секретарь. Кристина Зимняя,Анна Гаврилова (книга, 2020) слушать онлайн

«Леди-секретарь» – фантастический роман Анны Гавриловой и Кристины Зимней, первая книга цикла «Дикарь королевских кровей», жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Наследный принц вернулся из изгнания, и эта новость взбудоражила многих. Но мне, леди Алессандре тил Гранион, возвращение его высочества безразлично, у меня и без того дел полно. Я только что получила диплом магианны, а значит впереди интересная работа и головокружительная карьера, вот только… Что? Совет поручает присматривать за одичавшим в изгнании наследником? Это же форменное издевательство! Нет, я-то справлюсь, но они хоть понимают, насколько это опасно? Он же… Впрочем, не важно. Подбородок повыше и верим в чудо! Если кто-то из нас и влип, то это именно Джер!



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