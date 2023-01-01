Дикарь и лебедь. Элла Филдс (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Опал – принцесса солнечных фейри. Она делала все возможное, чтобы помочь своему народу в борьбе со злейшими врагами, багровыми фейри. Но ее родители выбрали для нее будущее, с которым она не хотела мириться: брак с человеком. Убегая из замка, чтобы найти утешение в одиночестве, Опал не подозревала, что столкнется с судьбой, которой все отчаянно надеялись избежать. Ее нашел король волков – скорее зверь, нежели человек; скорее тиран, чем справедливый правитель. Но когда Опал осознала, кто он, было уже слишком поздно. Теперь она принадлежит багровому властителю, который должен быть уничтожен ради спасения солнечного народа. Даже если сердце Опал разобьется в миг, как его сердце остановится…



Дикарь и лебедь слушать на видеосервисе Wink.