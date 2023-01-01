Диагноз доктора Холмса. Влада Ольховская
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Диагноз доктора Холмса. Влада Ольховская

Диагноз доктора Холмса. Влада Ольховская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы993 мин16+

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О книге

Мошенник, многоженец, садист – и первый серийный убийца Америки, построивший собственный «замок смерти». Доктору Холмсу не было равных в жестокости и изобретательности, он менял мир, управляя им. Казалось, второго такого просто не может быть – и быть не должно. Но проходит век, и череда загадочных смертей в центре Москвы, на виду у всех, показывает, что у Холмса появился достойный последователь. Остановить его предстоит бывшему следователю Леониду Аграновскому и специалисту по серийным убийцам Анне Солари. Вот только новый мистер Холмс мстителен и тех, кто посмел бросить ему вызов, живыми не отпустит…

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Жанр
Детективы
Время
993 мин / 16:33

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