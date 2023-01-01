Дежавю. Лора Кейли (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

От автора парадоксальных триллеров «Колокол» и «Ловушка памяти». Роман понравится поклонникам Блейка Крауча, «1984» Оруэлла, «Книги несчастных случаев» Вендига. Как бы вы поступили, если бы вдруг узнали, что событие, которое вы хорошо помните, не происходило? Репортер местной газеты Керри Мильтон узнает из теленовостей о гибели известного профессора. Вот только некролог на него он уже писал, и на похоронах тоже был… двадцать лет назад. В поисках его надгробия журналист отправляется на то самое кладбище, но вместо старой могилы находит новую на том же месте. Дочь профессора Анна Кларк получает странный звонок – ей сообщают, что ее отец погиб в авиакатастрофе. Однако она хорошо помнит, как он погиб двадцать лет назад. Анна возвращается в родной город, однако вскоре у нее появляются преследователи, которые не хотят, чтобы кто-то докопался до истины…



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