WinkАудиокнигиДевяносто третий год. Виктор Мари Гюго
Девяносто третий год. Виктор Мари Гюго (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература1188 мин12+
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Сюжет
Последний роман Виктора Гюго построен на контрастах. Монархия – и республика. Республика террора – и республика милосердия. В категориях добра и зла, прекрасного и безобразного оцениваются не только характеры и поступки людей, но и исторические события, политические институты. Роман пронизывает вера писателя в поступательное движение человечества «от тени к свету».
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