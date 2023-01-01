Девяносто третий год. Виктор Мари Гюго (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Последний роман Виктора Гюго построен на контрастах. Монархия – и республика. Республика террора – и республика милосердия. В категориях добра и зла, прекрасного и безобразного оцениваются не только характеры и поступки людей, но и исторические события, политические институты. Роман пронизывает вера писателя в поступательное движение человечества «от тени к свету».



Девяносто третий год слушать на видеосервисе Wink.