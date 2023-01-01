Девушка в зеркале. Роуз Карлайл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР. Они не просто близнецы. Они – зеркальное отражение друг друга. Магнетический триллер о соперничестве двух сестер-близнецов, жадности, похоти, смертельных тайнах и лжи. Здесь все совсем не так, как кажется на первый взгляд. А финал поражает воображение даже самого искушенного читателя. Доброта – это придурь. Айрис Кармайкл усвоила это с самого детства. Ее сестра-близняшка Саммер получает от жизни все: идеального мужа Адама, роскошный дом и яхту, любовь и восхищение окружающих. И наследство в сто миллионов долларов по завещанию отца тоже определенно получит «идеальная Саммер». А «лишняя близняшка Айрис» останется у разбитого корыта с неудавшимся браком, рухнувшей карьерой и испепеляющей завистью к сестре. Но ей выпал шанс все переиграть, когда Саммер попросила перегнать их семейную яхту через Индийский океан… …От берегов Таиланда отчалила яхта с двумя близняшками на борту. А на Сейшелах Адам встречает только одну убитую горем женщину, утверждающую, что ее сестра погибла в открытом океане. Но кто знает, которая из близняшек действительно мертва… «Невероятно увлекательно! Роман, похожий на триатлон: отчасти триллер о порочных близнецах, отчасти детектив, отчасти пикантная семейная драма».– А. Дж. Финн «Непредсказуемый и потрясающе написанный».– Los Angeles Times «Прекрасный дебют… Запутанный сюжет и мощный финал… Настоящий подарок для любителей триллеров».– Publishers Weekly «Леденящая история о том, как личность одного человека погружается в др...Слушайте книгу.



Девушка в зеркале слушать на видеосервисе Wink.