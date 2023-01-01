Девушка с глазами львицы. Марта Таро (книга, 2020) слушать онлайн

1814 год. Фрейлина Орлова выполняла в Лондоне секретнейшее поручение царской семьи, когда на еe глазах сгорел особняк примадонны лондонской оперы. Под его завалами нашли трупы хозяйки дома и ее русской гостьи – светлейшей княжны Елизаветы Черкасской, а вот дочка примадонны Кассандра бесследно исчезла. Полиция делает вывод: всe просто – иностранцы убили и ограбили иностранцев. Дело закрыто, и лишь русская фрейлина не может смириться – она хочет найти истинных преступников. Чтобы докопаться до истины, Орлова исколесит всю Европу, узнает множество секретов и… разложит карты Таро. Она добьeтся своего, но скольким людям это изменит жизнь? И, главное, смогут ли они принять новую реальность?



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